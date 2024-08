Brigitta festival toob Autovabaduse puiesteele Kadri Voorandi unistuste koosseisu

„Meil on suur rõõm ja au, et maineka Birgitta festivali kontsert kuulub kultuuripealinna programmi,“ sõnas Tartu 2024 tegevjuht Kuldar Leis. „Tartu publikule on see ainukordne võimalus nautida sellist Eesti tippmuusikute kooslust Autovabaduse puiesteel laval.“

„Lavale astub üks minu unistuste koosseise, mis on spetsiaalselt Birgitta festivali jaoks kokku tulnud ning mul on hea meel, et see kontsert jõuab ka Tartusse. Oleme selleks valinud kavatäie meloodiaid ja laulusõnu, mis kokku jutustavad ühe suure armastuse loo – Tartu on ju armastuse linn,“ sõnas Kadri Voorand. „Loodan kuulajate mõtted nende laulude sisse täielikult uputada, nii et kellelegi ei tule meelde homne poenimekiri ega grillipidu.“