DELFI UKRAINAS | Pastakaga klõpsutada ei tohi. Sõjapsühholoogi sõnul muudab trauma ühiskonda ja inimeste käitumist

Täiemõõdulise sõja algusest peale on psühholoog Julija Domoslavskaja tegelenud nõustamisega, psühholoogide koolitamisega ja sõjapsühholoogia populariseerimisega. Ta on loonud uusi koolitusmeetodeid ja -mooduleid, mis on kohandatud Ukraina tegelikkusele. Samuti aitab ta inimestel üle saada psühholoogilistest traumadest ning leida viise sotsialiseerumiseks ja üksteise mõistmiseks.