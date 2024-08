Sulid varastasid Tartus kümnete tuhandete eurode väärtuses juveele. Politsei oli neil kohe sabas

Andreasjan räägib, et vargus leidis aset ööl vastu laupäeva kella 5 paiku varahommikul. Vargad murdsid tagumise ukse lahti ja toppisid müügiruumis kotti seda, mis vähegi said. Umbes minuti pärast pisteti juba plehku.

Nimelt on hoone valve all ehk teavitus läks turvafirmale. Olemas on ka turvakaamera. Andreasjan sai kõne ja läks ka ise kohale. „Kaduma läks enam kui 30 000 euro väärtuses ehteid,“ ütleb Andreasjan kahju kohta.