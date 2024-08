Suurbritannias on rahutusi oodata vähemalt 30 kohas. Valmis on 6000 korrakaitsjat

Londoni politsei teatas, et on teadlik tänaseks kavandatud sündmustest.

„Me ei salli seda oma tänavatel,“ ütles Londoni politsei esindaja Andy Valentine. „Me kasutame kogu jõudu, taktikat ja vahendeid, mis on olemas, et hoida ära edasised korratused. Me vahistasime korratuste käigus Londoni kesklinnas eelmisel nädalal üle saja inimese ja me ei kõhkle vahistamast veel sadu, kui nad tulevad tänavatele kavatsusega vägivalda õhutada.“