Omavalitsused on pahased, et haridusministeerium nende küsimusi ignoreerib

„Ministeerium on väljendanud soovi olla läbirääkimiste laua taga erinevate osapooltega, ent kahjuks ei ole selle aasta praktikast lähtudes ministeeriumi tegelik suhtumine läbirääkijatesse lugupidav. Nagu mitmel korral selle aasta jooksul, ei ole meie kirjale, mis viimane kord koondas omavalitsustelt kogutud küsimusi, taaskord vastust,“ sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei. „Linnad ja vallad ei küsi neid küsimusi niisama nalja pärast. Selgete vastuste saamine on määrava tähtsusega selleks, et kohalike omavalitsuste volikogud saaksid arutada ja kaaluda volituste andmist haridusleppe allkirjastamiseks,“

Trei sõnul on raske uskuda ministri 30. juulil Vikerraadios öeldut, et haridusleppe kokkuleppele ollakse väga lähedal ajal, kui omavalitsusteni ei jõua mõistliku aja jooksul isegi haridusleppe kohtumiste protokollid, rääkimata küsimustele vastuste saamisest või leppe täiendatud projekti edastamisest. Leppele ei saa ükski omavalitsuse esindaja alla kirjutada ilma linna- või vallavolikogu volituseta. Volituste küsimiseks peavad aga linna- ja vallavalitsuste esindajad valdama kogu vajalikku informatsiooni, et osata linna- ja vallavolinikele haridusleppe osas selgitusi anda.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige ja Saue vallavanem Andres Laisk on rõhutanud, et hariduslepe ilma rahaliste tagatisteta on suur risk omavalitsuste toimetulekule: „See oli ka üks põhjustest, miks liit omavalitsuste nimel sellele alla kirjutada ei saa - iga omavalitsus teeb oma otsused haridusleppega võetavate finantskohustuste osas ise,“ selgitas Laisk.

Eesti Linnade ja Valdade Liit saatis 6. augustil Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM-ile) teabenõude, milles palutakse vastust juunikuu lõpus koondatud ja HTM-ile saadetud omavalitsuste küsimustele.

„Juunikuises kirjas vajab vastust oluline õigusselgust loov küsimus: kui volikogudes tekib haridusleppe täiendamise ja korrigeerimise ettepanekuid, siis kas neid arutatakse kõikide haridusleppe osapooltega järgmisel kohtumisel ja kes lõplikult otsustab, kas linnade ja valdade volikogude poolt tehtud ettepanekuid arvestatakse või mitte?“ märkis Liit tänases pressiteates.