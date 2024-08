Hamas nimetas uueks juhiks 7. oktoobri rünnaku kavandaja Yahya Sinwari

Aastaid Hamasi sõjalise jõu ülesehitamisega tegelnud Iraanile lähedase salapärase tegelase Sinwari juhiks valimine oli trotslik signaal, et Hamas on valmis võitlust jätkama ka pärast kümme kuud kestnud Iisraeli hävitustööd Gaza sektoris ja eelmise juhi Ismail Haniyeh’ tapmist, vahendab Associated Press.