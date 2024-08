Päästjad on seitsme kuu jooksul välja sõitnud enam kui 15 000 korral

Seitsme kuu jooksul said päästjad veidi üle 15 000 väljakutse ja demineerijad üle 950 väljakutse. Eelmise aastaga võrreldes on koormus olnud sarnane, natuke vihmasem suvi on ära hoidnud massilised metsatulekahjud ja ka suuremaid torme ei ole sel aastal õnneks olnud.

„Kui meid tabab mõni torm või muu suur sündmus, siis on vaja selle lahendamiseks palju ressurssi ja korraga. Näiteks tormide ajal on tihti palju väikeseid sündmuseid, mis aga võivad suure osa päästjatest ning tehnikast päevadeks või nädalateks lukku panna. Valmisoleku tagamine on seetõttu oluline ja me peame olema valmis väga keerulisteks ja mahukateks päästetöödeks,“ selgitas päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing.

Lambing lisas, et ekstreemsete ilmastikuolude tihenemine tähendab ka seda, et peame olema rohkem valmis ulatuslikeks kriisideks ning päästesündmusteks. „Samuti hoiame kogu aeg fookuses seda, et suudaksime elanikkonnakaitseliste kriiside puhul tagada nii üleriikliku ohuteavituse ja ka evakueerimise toe. Töötame koos riigiasutuste, erasektori ning vabaühendustega, et tagada iga inimese valmisolek äärmuslikeks sündmusteks,“ rõhutas päästeameti peadirektori asetäitja.

Selle aasta esimese seitsme kuuga oli kodudes 228 tulekahju, mis on vähem, kui 2023. aastal samal ajal (283). Tulekahjude tõttu tekkis varakahju 8,6 miljonit eurot, kuid samal ajal hoiti ära varakahjusid hinnanguliselt 68,5 miljonit eurot ulatuses.

Selle aasta esimese seitsme kuu jooksul hukkus tulekahjudes esialgsetel andmetel 24 inimest. Töökorras suitsuandur päästis tulekahjust 50 inimest. Tulekahjud, milles keegi hukkus või viga sai, said enamasti alguse suitsetamisest, aga ka lahtise tule (nt küünla) kasutamisest.