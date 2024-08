Erakondade reitingud: Sotside toetus on rekordtasemel

Isamaa jätkab kindlalt liidrikohal, kuid võrreldes juuli esimeses pooles saavutatud tipuga on nende toetus hetkel 1,1 protsendipunkti võrra madalam. Teisel kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle toetus on tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2019. aasta algusest. Kolmandal kohal oleva Reformierakonna toetus on püsinud viimased viis nädalat 16-17% vahel.