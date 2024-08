EL-i kiitis heaks 4,2 miljardi suuruse rahalise abi Ukrainale

EL-i Nõukogu kirjutas avalduses, et Ukraina on täitnud üheksa tingimust reformide kogumi raames, mis hõlmavad „riigi rahanduse juhtimist, riigiettevõtete juhtimist, ärikeskkonda, energeetikat ja demineerimist“, vahendab Politico.

Nõukogu sõnul on Kiiev teinud edusamme ka korruptsiooni- ja rahapesuvastases võitluses. Rõhutati, et Kiievile on vaja raha eraldada „nii kiiresti kui võimalik, arvestades Ukraina keerulist eelarveolukorda“.