VIDEO ja FOTOD | Harjumaal said kaks kergliiklejat autolt löögi ja viidi haiglasse

Politsei sai kell 19.14 teate liiklusõnnetusest Peetri alevikus Järveküla-Jüri teel, kus esialgsetel andmetel sõiduautot Mercedes-Benz juhtinud naine ei märganud vasakpööret tehes jalgratturit ning sõitis talle otsa. Kiirabi toimetas jalgratturi, 40-aastase mehe, haiglasse. 59-aastane sõidukit juhtinud naine oli kaine ja tema viga ei saanud. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politsei sai kell 18.36 teate, et Mustamäel Ehitajate teel on sõiduauto juht sõitnud otsa ülekäigurajal renditud elektrilise tõukerattaga teed ületanud 22-aastasele naisele. Kiirabi toimetas naise haiglasse. Sõidukit juhtinud 34-aastane mees oli kaine ja tema viga ei saanud. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.