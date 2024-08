Linnavalitsus surub Tallinna haigla projektijuhti tegema koostööd arhitektide liiduga. Projektijuht ise selleks vajadust ei näe

Tallinna uues koalitsioonileppes ja ka linnavalitsuse tegevusprogrammis seisab aga, et haigla projekteerimisel peab SA Tallinna Haigla Arendus tegema koostööd Eesti arhitektide liiduga.

„Kui mina enda ebameeldivaks üllatuseks lugesin reedel pressiteadet projekteerimishanke kohta, siis ma helistasin selle eest vastutavale Sven Kruubile ja sain teada, et nad on seda kokkulepet eiranud. Nad isegi ei helistanud ega kirjutanud Eesti arhitektide liidule, et arutada, millist koostööd teha saab,“ rääkis Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) ERR-ile, kelle arhitektist isa Peeter Pere kuulub muuhulgas EAL-i eestseisusesse.