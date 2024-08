Šoigu hoiatas Ukrainat: rahutingimused lähevad ainult karmimaks

Moskva on varasemalt öelnud, et rahukõnelused peavad põhinema tingimusel, et Ukraina loovutab Venemaale viiendiku oma territooriumist, suur osa sellest on ka Vene vägede poolt hetkel vallutatud. Samuti on Moskva nõudnud, et Ukraina loobuks püüdlustest liituda NATO-ga. Ukraina on need tingimused tagasi lükanud.