Rainer Saks eurosaadikute nõudest: see on ebarealistlik, et Ungari suhtes piirikontroll taastataks

Ta nendib, et 67 saadikut on liiga tagasihoidlik number (kokku on parlamendis 720 saadikut), et midagi selles osas muutuks. Küll möönab ta, et too pöördumine osutab õigesti väga tõsisele probleemile. „Ungari valitsuse destruktiivne käitumine on väga suur väljakutse. Julgeolekuteemadega mängimine on riskantne. Samas on kaheldav, kas Ungarit on võimalik ohjeldada peamiselt avaliku surve avaldamisega. See on eelkõige Euroopa Liidu liikmesmaade juhtide ülesanne, et leida toimiv konsensus Ungari valitsuse liikmete mõjutamiseks tulemuslikul viisil,“ arutleb ta.