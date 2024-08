Vene meedias levivad uudised tagakiusamise tõttu varjupaika paluvast Soome naisest

Naine väidab, et on Soomes taga kiusatud Vene-meelne aktivist ja et ta on oma tegevuse tõttu olnud näiteks psühhiaatrilisel sundravil.

Juhtumist on Venemaal kirjutanud näiteks Komsomolskaja Pravda, mille väitel saabus naine Venemaale Narva kaudu 3. augustil ja viibib nüüd Peterburis.

Naine ütles Ylele, et intervjuud on tema eest korraldanud Kosti Heiskanen, kes on esinenud viimastel aastatel Vene meedias Soome ajakirjanikuna. Ta on rääkinud muu hulgas lugusid venelaste tagakiusamisest Soomes.

„Kosti on kõik korraldanud. Andsin pühapäeval intervjuu kolmele telekanalile,“ kirjutas naine.

Uuriva väljaande The Insider teatel on Heiskaneni tegelik nimi Konstantin Lebedev ja ta on Kremli-meelne propagandist. Heiskanen ise eitab The Insideri väiteid Facebookis. Yle teda kätte ei saanud.

Vene meediale intervjuusid andnud naine võttis enne Venemaale minekut Ylega ühendust. Ta tahtis, et Yle teataks, et Venemaale läheb ka teine soomlane koos perega.

Yle kontrollis seda väidet ja see osutus alusetuks. Varsti pärast seda teatas naine, et kaebab ajakirjaniku „Venemaa sõjakuritegude kohtusse“.

„Tee nüüd see uudis või oled ise süüdistatavate hulgas,“ kirjutas naine.

Uudis varjupaika taotlevast soomlannast levis Vene meedias esimest korda juulis. Pärast Komsomolskaja Pravda artiklit on seda aga rohkem jagama hakatud.

Vene meedia väitel on naine osalenud ka Ukraina sõjas käinud Vene sõdurite aitamises.

„Peab paika. Toetan sõjalist erioperatsiooni vabatahtlikutööga,“ teatas naine Ylele.

Juba enne Venemaale lahkumist on naine olnud tegev Soome vandenõuteoreetikute ringkondades. Näiteks mitmes Soome valitsuse vastases Telegrami grupis tehti selle aasta alguses kampaaniat tema „vabastamiseks“ psühhiaatriliselt ravilt.

Naine on kirjutanud agaralt vandenõuteoreetikute hulgas tavalistel teemadel nagu võimude väidetav lastega kauplemine. Ta väidab, et on „küsitlenud lastega kauplemise ohvreid“ ühes Tampere pubis. Sellest juhtumist on varem kirjutanud Tampere ajaleht Aamulehti.