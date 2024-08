Hea toit ja mõnus melu kutsub Tartu toidu- ja veinifestivalile

Veinialal jagavad nõuandeid maailmatasemel sommeljeed ning veinide degusteerimist pakuvad nii suuremad kui väiksemad Eesti veiniimportijad. Tuntud kaarsillast kujuneb festivali ajaks mullisild, kus lisaks vaatele Emajõele on nautimiseks erinevad vahuveinid ja värsked austrid. Selleks, et ammutada värskeid veinimaailma teadmisi Eesti parimatelt sommeljeedelt, tasub end registreerida ka veinikoolitustele ja -töötubadesse.

Tartu toidu- ja veinifestivalil on 2024. aastal esindatud järgnevad toiduautod ja –haagised: BiteMe, Uulits, Karukohvik, Kausik, FriikaFriik, Kooker, Köömen, Mullika tänavatoit, The Dumpling Truck, Toidunaut ja Steff Grill. Pop-up restoranidena on toidualal end üles seadnud Blue 52 Vietnami suverullid, Krõbe Räim, Anderson Beer, FII, Lihuniku äri, YliCool, Austerium, El Chapo ja Kolm Tilli.