Vivita leiutamislabor toob Tartus noorteni võimaluse lahendada kohalikke probleeme taibutalgudega

Projekti eesmärk on toetada noorte loovust ja pakkuda neile võimalust lahendada kohalikke probleeme Vivita kohandatud loovmeetodi abiga. Disainiprotsessi on kasutatud nii linnaruumi- ja teenusedisaini projektides kui ka maailmahariduse tutvustamiseks ja globaalsete probleemide lahendamiseks loovtööde kaudu erinevates Eesti koolides.

Projekti peakorraldaja Kaidi Marii Kütt rõhutab: „See on Tartu noortele suurepärane võimalus kaasa rääkida ühiskondlikul tasandil ning teha end kuuldavaks. Iga taibutalgu lõpus teeme ettekanded, mida on oodatud kuulama kõik linlased. Vivitas oleme varasemalt läbi viinud mitmeid sarnaseid sprinte koostöös näiteks Lennusadama ja Prismaga.“

Taibutalgud toimuvad Shaté tantsukooli (Atlantise) parkimise alal merekonteineris. Noortel on võimalus kolme nädala jooksul tasuta osaleda kolmel erineval häkatonil ehk taibutalgul ja mõelda üheskoos välja lahendusi erinevatele kohalikele ja globaalsetele murekohtadele.

Esimesel nädalal on noortel võimalust arendada oma sotsiaalseid oskusi, mõista üksildust ja leida lahendusi sõpruse ja empaatia kaudu. Partneriteks on Tartmus ja Peaasi, kes loovad toetava ja hariva keskkonna. Inspiratsiooniks tulevad Sõbrapinki tutvustama autorid Johanna ja Karolin ning osalejatel on võimalus tutvuda näitusega „Viltuse maja saladused“.