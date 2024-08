Miks oli Putinil kõigist väljavahetatud vangidest vaja just mõrvar Krassikovi?

Vangide vahetuse käigus vabastatud Vadim Krassikov näis Venemaa presidendile Vladimir Putinile kõigist teistest kodumaale naasnutest olulisem. Mis on selle põhjus, kas Krassikov on lihtsalt Emakese Venemaa ustava sõduri sümbol või on selle taga Putini räpased saladused?