Tallinna bussivõrgustik võib laieneda lähivaldadesse. Konkurent: vallaelanikud hakkavad pileti eest rohkem maksma

Abilinnapea sõnul on mõlemad pooled väga huvitatud Tiskre liini pikendusest Tabasalu gümnaasiumini. „Aga siin on ka kolmas osapool, Põhja-Eesti ühistranspordikeskus, kes haldab maakondlikke liine,“ ütles Järvan. Ta selgitas, et viimane on kindlasti huvitatud jätkama Tallinna naabervaldade teenindamist ega pruugi soovida omale konkurenti linnatranspordi näol.