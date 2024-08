VIDEO | Suurbritannias jätkusid märulid seitsmendat päeva. Justiitsministri sõnul on vangikongid juba ootel

Eile said politseinikud vigastada Plymouthis, Belfastis ja Darlingtonis. Pärast nädalatagust Southporti noarünnakut on toimunud kokku ligi 400 vahistamist, vahendab Guardian.

„Me kindlustame, et igaühe jaoks, kellele määratakse rahutuste ja korratuste tagajärjel vanglakaristus, on vanglakoht ootamas,“ ütles Alexander BBC Radio 4 saatele „Today“.

Alexander teatas, et valitsus on valmis pannud 567 täiendavat vanglakohta, mis vabanevad kuu lõpuks.

Plymouthi linnavolikogu liige Jemima Laing teatas, et möödus üsna sünge öö. Mitu politseinikku sai kergemalt vigastada ja kaks tavakodanikku viidi haiglasse.

Laingi sõnul oli ehmatav näha, et „sellel rassistlikul tuuril, mis näib toimuvat“, oli peatus ka Plymouthis. Umbes 150 politseinikku püüdis kesklinnas maskides paremäärmuslasi ja nende vastu meelt avaldanuid teineteisest eemal hoida.

„Ma olen lihtsalt vihane, et nii palju inimesi väljastpoolt meie linna tundis, et on okei tulla siia ning tekitada sellist segadust ja rahutusi,“ ütles Laing.