Pühajärve Ranna Gurmee toob kokku toidukultuuri austajad

Pühajärve Ranna Gurmeel astuvad üles Eesti tippartistid - Sadamasild (Marek Sadam), Jäääär ja Dagö. Gurmee söögielamusi pakuvad tippkokad Joel Ostrat ja Koit Uustalu, külla tulevad ka kokad välismaalt. Kohal on pop-up restoranid, Eesti toidu tootjad ning toimuvad degusteerimised. Kavas on mitmeid üllatusi, üles astuvad Otepää valla ja naaberomavalitsuste isetegevuslased.

„Pühajärve Ranna Gurmee on festival, kuhu ootame kõiki hea toidu austajaid koos oma peredega, tegevusi ja maitserännakuid jagub kõigile. Mõlemal õhtul ootab toidunautlejaid suur õhtusöök, kus ühel õhtul võõrustab külalisi peakokk Joel Ostrat ning teisel õhtul saab nautida imelisi gurmeenaudinguid koos Otepää oma tippkoka Koit Uustaluga,“ sõnas Pühajärve Ranna Gurmee peakorraldaja Ago Arro. „Külastajad saavad maitsta ja nautida mitmekülgset valikut omamaistest roogadest ja jooke, mis on valmistatud suures osas kohalikust toorainest.“

Pühajärve Ranna Gurmee on suurepärane võimalus avastada ja kogeda Lõuna-Eesti toidukultuuri parimal kujul. See on koht, kus gurmaanid ja toiduentusiastid saavad koguneda, et nautida maitseid, mis on loodud otse loodusest pärit andidest ning seda mõnusa kultuuriprogrammi saatel.