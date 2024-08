„Eesti ei rõõmusta meie üle, kui meie pereliikmed on Venemaa kodanikud.“ Tallinnas elav Ukraina põgenik ei ole näinud naist ja tütart kaks aastat

„Naisega olime me enne abiellumist tuttavad umbes kümme aastat. Romantilised suhted algasid 2018. aasta detsembris ja 2019. aasta veebruaris abiellusime me Venemaal ja mul tuli Ukrainast sinna kolida. Ma tegin seda erilise vaimustuseta, naise pärast. Tal oli Venemaal hea töö, Ukrainas mingeid erilisi perspektiive ei olnud. Ja mul oli just Kiievis põhja läinud väike äri ja mul ei olnud midagi kaotada. Kes teadis, et sõda ja kõik, mis sellele järgneb, lahutab mind naisest ja tütrest, kes kasvab ilma minuta,“ alustab Mõhhailo oma jutustust.