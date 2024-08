GALERII | 25 aastat Leigo Järvemuusikat

Kuidas Leigol kõik alguse sai?

Kui Leigo peremees Tõnu Tamm 1981. aastal Leigole suvekodu otsima läks, ei suutnud ta sealt enam lahkuda. Sissekukkunud katusega rehielamu, nõgestesse kasvanud õu, väike tiik, angervaksamätastik ja võsastunud maastik toitsid nii sügavalt unistust maalapist, millest on praeguseks saanud 14 järve ja mitme hoonega kaunis kodu. Toona läks aega aega mitu aastat, et sünniks esimene (tehis)järv, mille keskel on siiani vanade pajudega saareke. Just sellel saarel sai 1998. aastal teoks Tõnu siberirännakutel idanema hakanud unistus kuulata kaunist muusikat vabas looduses.