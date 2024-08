Rannavalve registreeris juulis 10 nudistide juhtumit. Suvitaja: „Mul pole midagi häbeneda.“

Juhtumid on leidnud aset nii Tallinnas Pirita rannas kui ka Tartus Anne kanalis. Rannavalvurite sõnul on tegu olnud ujujatega, kes käivad erinevatel põhjustel alasti ujumas ja hiljem kuivavad päikese käes samuti ilma riieteta.

„Mõnikord on tegu olnud vanemate inimestega, kes on näiteks öelnud, et neil pole midagi häbeneda ja seetõttu on nad alasti,“ rääkis G4Si rannavalvur.

Mõni külastaja ajavat kiirelt riided selga, kui öelda, et nii ei saa, kuid samas on tulnud ka mõne külastajaga pikemalt vestelda ja debateerida. „Kõik on end lõpuks riidesse pannud,“ tõdes rannavalvur.

Avaliku korra rikkumised rannas

Lisaks kümnele juhtumile, kus rannavalvurid pidid nudistidega tegelema, registreeris G4S rannavalve juulis randades veel mitmeid juhtumeid, kokku oli 2178 avaliku korra rikkumist. Kõige sagedamini olid probleemiks lemmikloomad (704) ja klaastaara (575). Lisaks püsis kõrgel ka joobes olekus randa tulnute arv (342).

Positiivne on G4S kommunikatsioonijuhi Maxim Tuule sõnul see, et juulis langes avaliku korra rikkumiste arv juuniga võrreldes üle 60%, nimelt oli juunis 3517 rikkumist. „Vähenemist täheldati joobes isikute ja vales kohas kalastajate osas, samas kasvas erinevate huligaansuste arv,“ lisas ta.