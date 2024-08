Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross läks hoiatuste kiuste Iisraeli: venelaste huvides on kindlasti see, et Iisraelis möll käiks

„Nagu nägime 7. oktoobril, siis juhul kui Lähis-Idas on suurem Iisraeliga seotud konflikt ja eskalatsioon, tõmbab see kogu läänemaailma tähelepanu täielikult endale. Ukrainal ei ole praegu head seisud ja ka näiteks USA on juba praegu liigutanud Ukraina asemel mingit ressurssi Iisraeli,“ sõnas Kross.

Krossi sõnul liigub ka kuuldusi, et Venemaa endine kaitseminister Sergei Šoigu paikneb praegu Teheranis. „Venelased räägivad Iraanlastega ja küllap mitte selles võtmes, et ärge tehke midagi. Venelaste huvides on kindlasti see, et Iisraelis möll käiks,“ sõnas Kross.