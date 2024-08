Sõjaks valmistuv Iraan hoiatas piloote: vältige meie õhuruumi

Teheran väljastas täna hommikul lennuametitele teate kanali kaudu, mida tavaliselt kasutatakse pilootidele reaalajas kiireloomulise ja varem teadmata info edastamiseks. Ajaleht The Wall Street Journal märgib, et kommerts- ja tsiviillennundusele mõeldud hoiatus Iraani õhuruumi vältida ei sisaldanud mingit viidet sellele, mis võib järgneda.

USA välisminister Antony Blinken ütles pühapäeval G7 välisministritele, et Teheran võib rünnata Iisraeli 24–48 tunni jooksul, rääkisid ajalehele kaks diplomaati. Iisrael on öelnud, et on valmis end kaitsma mis tahes vastulöögi eest ja neile ka reageerima. Washington on samal ajal lubanud Iisraeli kaitsta.