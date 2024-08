Myanmari vastupanuliikumise väed hõivasid olulise sõjaväebaasi

Myanmaris võimul olev sõjaväeline hunta teatas, et kaotas kontakti vanemohvitseridega ühes suurimas sõjaväebaasis Hiina piiri lähedal. Valitsusvastane rühmitus teatas baasi hõivamisest esialgu 25. juulil, kuid pidi jätkama võitlusega, täieliku kontrolli saavutamiseks. Laupäeval postitas grupp pildid enda võitlejatest Lashio linna sõjaväebaasis.

Kolm aastat peale tsiviilvalitsuse riigipöördega kukutamist on Myanmari majandus seiskumas ning relvarühmituste surve valitsevale huntale kasvab.

„MNDAA on saavutanud täieliku võidu pärast vaenlase viimaste meeste hävitamist,“ ütles rühmitus sotsiaalmeedias postitatud avalduses, millele lisati fotod. Rühmitus lisas, et on täielikult vallutanud armee kirde väejuhatuse peakorteri.