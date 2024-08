Väliskomisjonide juhid: Venetsueela rahva tahet pole võimalik pettusega vaigistada

Väliskomisjonide esimehed ütlesid avalduses, et lähtudes sõltumatute valimisvaatlejate tõendusmaterjalist ja avaldustest ei tunnusta nad riikliku valimisnõukogu (CNE) valelikku teadet, et Nicolás Maduro võitis taas valimised. „Mõistame tugevalt hukka Venetsueela jätkuvad jõupingutused õõnestada hääletajate tahet ning rakendada Venetsueela rahva suhtes repressioone pärast pühapäevaseid valimisi,“ ütlesid väliskomisjonide juhid.

„Kutsume Maduro režiimi viivitamatult võimaldama valimistulemuste läbipaistvat ja sõltumatut kontrollimist. Režiimi sihilikud jõupingutused riigi valimisprotsessi õõnestamiseks – eirates valimiste usaldusväärsuse norme, piirates opositsioonipoliitika esindajate ja ajakirjanduse vabadusi ning taga kiusates ja hirmutades opositsioonikampaaniaga seotud isikuid, nagu on dokumenteerinud Carteri keskuse valimiste vaatlemise missioon – on vastuvõetamatud ja need tuleb hukka mõista,“ ütlesid nad.

Väliskomisjonide juhid rõhutasid, et Venetsueela rahva vägivaldne represseerimine ja opositsioonijuhtide Maria Corina Machado ja Edmundo Gonzáleze ning nende meeskondade tagakiusamine tuleb kohe lõpetada, samuti viivitamatult korraldada läbirääkimised Maduro režiimi ja Edmundo Gonzáleze vahel, et tagada võimu rahumeelne ja demokraatlik üleandmine. „Meie riikide valitsused jälgivad tähelepanelikult arenguid Venetsueelas ning on valmis tegema koostööd Maduro vastutusele võtmiseks, kui ta jätkab Venetsueela valijate demokraatliku tahte eiramist, et läbi viia järjekordne valimispettus.“