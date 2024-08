Ajakirjanikud nägid maapinnal seismas kaht hävitajat ning veel kaks tiirutasid tseremoonia ajal õhus. Zelenskõi tõdes, et lennukite tarnimisele eelnes sadu konsultatsioone ja kohtumisi Ukrainat abistavate lääneriikidega.

Missioonide kohta ta praegu detaile jagada ei saa, lisas president. „Küll te näete - võib-olla mitte kõike, aga te näete tulemusi,“ ütles Zelenskõi. „Me alles otsustame, kui palju kommenteerida, praegu ei ole see hetk. Aga igal juhul need lennukid on meie taevas.“