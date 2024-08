Vahistati Venemaa relvajõudude pargi Patriot direktor Ahmedov

Väljaanne Postnjus teatas täna, et allikate andmetel blokeeriti mõned Patrioti töötajad oma töökohtadel ja mõned administratsiooni esindajad viidi ülekuulamisele.

Venemaa riiklikud uudisteagentuurid, sealhulgas TASS, teatasid 23. juulil, et pargis Patriot toimusid uurimistoimingud, mis on seotud enam kui 40 miljoni rubla (429 000 euro) riisumisega riigihangete käigus. TASS-i allikas ütles, et uurimistoimingud toimusid ka direktor Ahmedovi suhtes.