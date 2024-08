Politsei pidas Tartus kinni eramajas toime pandud varguses kahtlustatavad

28. juuli õhtupoolikul sai politsei teate, et Tartus Paju tänaval on käidud eramajas vargil. Kannatanu selgitas, et kogu maja oli segamini pööratud ning sealt oli varastatud ehteid, käekellasid, sularaha, mitu kotti, võtmekimp, väikest kodutehnikat ja parfüüm. Sündmuskohale reageerisid nii patrullpolitseinikud kui ka kriminalist, kes kogusid majast uurimiseks vajamineva info ning tõendid ja asusid siis kuritegu lahendama.

Lõuna ringkonnaprokuratuur taotles 2. augustil Tartu Maakohtult 44-aastase mehe vahi alla võtmist. Tartu Maakohus rahuldas Lõuna ringkonnaprokuratuuri taotluse ja võttis mehe kaheks kuuks vahi alla. „44-aastasel mehel on kolm kehtivat kriminaalkaristust ning üheksa kehtivat väärtegu. Viimati karistati kahtlustatavat aastate eest. Prokuratuuri hinnangul võib kahtlustatav vabadusse jäädes jätkata kuritegude toimepanemist. Samale seisukohale jõudis ka Tartu Maakohus, kes võttis eelmise nädala lõpus mehe kaheks kuuks vahi alla,“ sõnas Lõuna ringkonnaprokurör Silva Rood ning lisas, et kahtlustuse kohaselt võib ta olla seotud poe- ning rattavargustega, mis on aset leidnud selle aasta maist juulikuuni.

„Õiguskaitseasutused pingutavad selle nimel, et tuvastada ja võtta vastutusele varguste toimepanijad. Prokuratuur ja politsei hoiavad silma peal, mis kuritegusid piirkonnas toime pannakse ning kes on need potentsiaalsed kurjategijad, kelle tegevus võib riivata kogukonna turvatunnet. Kui näeme, et tegutsemas on elukutseline varas, kes on süsteemselt, mitmel korral vargil käinud ning kes seeläbi kogukonna turvatunnet mõjutab, keskendume just temale,“ sõnas ringkonnaprokurör Silva Rood.