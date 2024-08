Rahvasaadik Riina Solman õpib kuluhüvitiste eest Maltal inglise keelt: tundsin selle järele vajadust juba ministriametis

Solman ütles Delfile, et nädala lõpuni on igapäevaselt kavas kokku kuus tundi keeleõpet sessioonidena. Ta selgitas, et igale riigikogu liikmele on ette nähtud koolituskulud kuluhüvitiste alt, kuid koolitusel viibimise eest ta päevarahasid ei saa.

„Tegelen oma igapäevatöös järjest enam välissuhtlusega ja vajan enam oskusi, kui koolist kaasa saadud. Tundsin vajadust perfektsema inglise keele järgi juba ministriametis, kuid viimased poolteist aastat on olnud Eesti poliitikas nii tormilised, et varem pole selleks aega olnud,“ selgitas ta. „Keeleoskuse täiendamine on kõige mõistlikum samakeelses keskkonnas ning Malta on ingliskeelsetest riikidest kõige soodsam nii lennupiletite kui ka kaasnevate kulude poolest.“

Rahvasaadiku ühismeediakontol on näha, et Maltal on ta koos oma perega.

Solman kinnitas, et pere reisikulutused on tasutud pere enda eelarvest. „Pean pereväärtusi ja nende hoidmist väga oluliseks. Tipp-poliitikul on väga raske leida lähedaste jaoks aega, mida nad väärivad, eriti olukorras, kus äsja lõppes Euroopa Parlamendi valimiste periood ning juba käivad ettevalmistused järgmisel aastal toimuvateks kohalike omavalitsuste valimisteks. Mul on hea meel, et mu pere leidis võimaluse minuga Maltale kaasa tulla ja saame õhtud veeta üheskoos,“ selgitas ta.