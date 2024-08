Etna uue vulkaanipurske tõttu seiskus Sitsiilia lennujaama töö

Etna on viimastel nädalatel intensiivset tegevust näinud ja alates juuli algusest mitmetel kordadel kuuma tuhka ja laavat välja paisanud. Eelmisel kuul peatati lennud kahel korral, kui vulkaanipursked paiskasid tuhka lennuradadele. Pühapäeval teatas Itaalia riiklik geofüüsika ja vulkanoloogia instituut, et mäetipust on tulemas ka laavat.