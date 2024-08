VIDEO | Bangladeshi peaminister astus tagasi ja põgenes riigist, meeleavaldajad rüüstasid tema residentsi

„Me moodustame ajutise valitsuse jätkas Waker riigitelevisioonis üle kantud kõnes, lisades, et Sheikh Hasina on tagasi astunud. „Riik on palju kannatanud, majandus on löögi saanud, palju inimesi on hukkunud – on aeg vägivald lõpetada. Ma loodan, et pärast minu kõnet olukord paraneb.“