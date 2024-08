FOTOD | „Vesi kerkis ja kerkis! Eilse õhtuni.“ Sillamäelased said üleujutusest lahti

Mainitud paisjärve ääres on peamiselt nõukogude ajal kerkinud datšad. Aedades kasvatatakse kõikvõimalikku söögikraami ja silmailu alates kapsast ja lõpetades päevalilledega. Üks naine läheb uhkusega oma päevalillerea juurde ja osutab, et need on jupp maad temastki pikemad. Teine juhatab kasvuhoonesse, kus on reas suured tulipunased tomatid.