Iisraelis kaalutakse teadete kohaselt ka ennetavat lööki Iraanile, kui on täielik kindlus Iraani rünnakus

Kohtumisel osalesid kaitseminister Yoav Gallant, kaitseväe staabiülem kindralleitnant Herzi Halevi, välisluureteenistuse Mossad juht David Barnea ja sisejulgeolekuteenistuse Shin Bet juht Ronen Bar, vahendab The Times of Israel.

Ynet teatas, et kohtumisel Netanyahuga arutati ka Iraani ründamist kui heidutusmeedet, kuigi julgeolekuametnikud rõhutasid, et seda kasutatakse ainult juhul, kui Iisrael saab kindlaid luureandmeid, et Teheran on otsustanud ise rünnata.