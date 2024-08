Neli põhjust, miks võiksid teenida kullerina

4. Harrastad aktiivset elustiili

Suve teine pool on ideaalne aeg kullerina alustamiseks

August sobib kullerina alustamiseks suurepäraselt. Ilmad on endiselt suvised ja õues liikumine mõnus. Mitmele üritusele sina sel suvel veel jõuda tahaksid? Bolt Foodi platvormil tehakse väljamakseid iga nädal, mis tähendab, et saad oma teenitud raha eest veel tänavust suve nautida. Astu oma mugavustsoonist välja ja proovi teist tüüpi teenimisvõimalust. Ei ole vaja pidevalt tunda, et pead kellaga võistlema ja muid tegevusi edasi lükkama. Kullerina leiad tasakaalu eraelu ja rahateenimise vahel. Registreerumine on lihtne: sul on vaja vaid isikut tõendavat dokumenti, nutitelefoni ja sõiduvahendit.