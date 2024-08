FOTOD JA VIDEOD | Sillamäel tõusis jõgi üle kallaste, üleujutatud on suvilad ja aiad. Inimesed ootavad abi, aga kohalikud võimud pole midagi teinud

Kohalikud elanikud teatavad suurtest probleemidest. Üks jõeäärse krundi omanik, Aleksandr, rääkis olukorrast nii: „Vihmad olid väga tugevad ja veevool suur. Me märkasime seda juba kolmapäeval. Tavaliselt avatakse lüüsid, et üleujutust vältida, aga seekord neid ei avatud. Jõetamm, mida mööda kulgeb Tallinna maantee, jäi suletuks. Me sattusime laupäeval paanikasse ja helistasime päästeteenistusse, aga abi pole ikkagi tulnud. Kümme aastat tagasi oli meil samasugune olukord, kus ujutati üle aed ja keldrid. Nüüd on meil üleujutatud kõik kartulid, vaarikad on vees. Me mõõtsime, et veetase on tõusnud umbes 1,2 meetrit, ja näeme siiani, kuidas vett juurde tuleb.“