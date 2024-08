WSJ: Iraan saatis diplomaadid pikalt, tõotades rünnata Iisraeli, vallandugu kasvõi suur sõda

Iraani hinnangul oli Haniyeh atentaadi taga Iisraeli välisluure ja riik on lubanud selle eest kätte maksta. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab allikatele tuginedes, et Teheran teatas laupäeval Araabia diplomaatidele, et ei kavatse olukorda rahustada ega hooli ka sellest, et rünnak Iisraeli vastu võib vallandada piirkonnas suure sõja.