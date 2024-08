Ajaloolise vangidevahetuse käigus neljapäeval Vene luurajate vastu vahetatud Vene dissidendid Ilja Jašin ja Vladimir Kara-Murza mõistsid esimestes avaldustes hukka Putini režiimi, ent kutsusid järeleandmistele ka lääneriike ja Ukrainat . Julgeolekuekspert ja riigikogu liige Kalev Stoicescu (E200) ütles Delfile, et dissidentide avaldusi ei saa pidada sobilikeks ning tema nendega ei nõustu

„Antud oludes on Venemaa agressorriik ja sanktsioone tuleb mitte ainult jätkata, vaid karmistada, teist võimalust meil ei ole. Ja mingisuguseid kõnelusi Venemaaga alustada on ka selles olukorras natuke liiga vara. Ma arvan, et Venemaa vajab neid rohkem kui Ukraina ja läänemaailm,“ märkis Stoicescu.