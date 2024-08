Lahendust ei tule: USA kaitseminister tühistas 11. septembri rünnakute korraldajatega sõlmitud kohtuvälise leppe

Kolmapäeval jõudsid 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute korraldamises süüdistatud isikud kokkuleppele prokuröridega ning nõustusid end süüdi tunnistama. Khalid Shaikh Mohammed, Walid bin Attash ja Mustafa al-Hawsawi on olnud vahi all alates 2003. aastast. Neid süüdistatakse terrorirünnakute planeerimises ja korraldamises New Yorgis asunud Maailma kaubanduskeskusele ja Pentagonile, milles kasutati nelja kaaperdatud reisilennukit. Hukkus umbes 3000 inimest ning rünnakute tõttu alustas USA invasiooni Afganistanis.