Suurbritannias jätkuvad pärast Southporti mõrvu mitmendat päeva vägivaldsed rassirahutused

Esmaspäeval toimus Southportis Loode-Inglismaal pussitamine laste huviringikeskuses. Rünnaku käigus sai viga kaks täiskasvanut ja 11 last, kellest kolm surid. Tapetud lapsed olid kuue-, seitsme- ja üheksa-aastased. Rünnaku korraldas 17-aastane Briti kodanik Axel Muganwa Rudakubana, kes sündis Suubritannias Lancastershire’is.

Rünnaku järel puhkesid mitmel pool Suurbritannias rahutused, mille ajendas sotsiaalmeedias leviv valeinfo, et mõrvade korraldaja oli radikaalne moslemi immigrant. Tegelikult on Rudakubana mustanahaline ja tema vanemad Rwanda päritolu kristlased. Neljapäeval avaldati info, et moslemivastased rahutused pole siiski lõppenud.