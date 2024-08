Raplamaal said jalgrattaga sõitnud noored autolt löögi: 15-aastane poiss hukkus ja 14-aastane sai vigastada

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrullpolitseiniku Heleri Vesiku sõnul liikus sõiduauto Ford Varbolast Rapla suunas ning sellega ühes suunas liikusid paremas teeservas ka kaks jalgratturit. „Esialgsetel andmetel kaldus ühel hetkel üks ratturitest aga sõiduteele ning autojuht ei jõudnud ootamatule manöövrile enam reageerida ning sõitis ratturitele otsa. Mõlemad ratturid said viga,“ nentis Vesik.

Ta märkis, et sündmuskohale saabunud patrullpolitseinikud alustasid elupäästva abi andmisega raskemalt viga saanud poisile ning ta anti seejärel meedikute hoole alla. Paraku olid 15-aastase poisi vigastused aga nii rasked, et ta suri sündmuskohal. Teise, 14-aastase noormehe vigastused ei olnud õnneks eluohtlikud ning tema viidi täiendavaks kontrolliks ning esmaabiks haiglasse.

„Sündmuskohal tuvastasid politseinikud, et Fordi roolis olnud juht oli kaine ning omas juhtimisõigust. Tema viga ei saanud,“ kinnitas politseinik. Ta lisas, et õnnetus juhtus pimedal ajal, asulavälisel teel ning teelõigul, kus maksimaalne lubatud kiirus on 90 km/h.