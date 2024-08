„Olen parteitu ekspert.“ Uuele võimuliidule õla alla pannud Igor Gräzinist sai Kultuurikatla nõukogu juht

Reformierakond pani linnavalitsuses lauale Igor Gräzini nime, soovitades just teda Kultuurikatla nõukogu liikmeks. „Naeruväärne,“ kostab Gräzin küsimuse peale, kas see on vastuteene koalitsiooni toetamise eest. Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) rõhutab, et Gräzinil on kultuurivaldkonnas pikk kogemus.