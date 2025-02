Kauni häälega rahvuslik uhkus on ainus, kes sõjapäevil Venemaalt Eestisse tohib rännata

Eesti rahvuslik uhkus, ainus siin aretatud koeratõug eesti hagijas sai möödunud aasta augustis Rotermanni kvartalisse oma ausamba. Koeral on sedavõrd kaunis ja kõlav hääl, et teda käiakse metsas vaat et linnulaulu asemel kuulamas. Vabariigi sünnipäeva puhul tuletame meelde möödunud suvel Delfi Lemmikloomas ilmunud loo meie neljajalgsest rahvuslikust uhkusest.