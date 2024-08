Kas mõtled päikesepaneelide paigaldamisele? Vali lahendus, mis toodab nutikalt ja rohkem

Eraldiseisvate paneelide lahendus hõlmab endas lisaks maksimaalsele tootlikkusele veel ühte väga olulist eelist. Selleks on paneelide tööjälgitavus. „Tänu eraldiseisvate paneelide lahendusele saame rikke või häire korral kohe teada, milline paneel korrektselt ei tööta või kus on ühendusega mingisugune probleem. Tavalahenduse korral on seda üsna võimatu kindlaks teha,“ toonitab Kibus.

Päikesepaneelidest saadava energia aitab alalisvoolust kodutarbimiseks sobilikuks vahelduvvooluks muuta järgmise põlvkonna päikeseenergiamuundur SolarEdge Energy Hub. Tegemist on 99%-lise tõhususega inverteriga, mis toimib kui nutika koduenergiasüsteemi tuumikseade ning mille saab ühendada kuni 23 kWh SolarEdge’i koduaku külge, et elektrienergiat hilisemaks tarbimiseks salvestada.

SolarEdge Home’i tehnoloogia ületab need piirangud, võimaldades tema sõnul toota rohkem energiat nii, et rohkem on energiat kasutamiseks, salvestamiseks, käitamiseks või müügiks.

Airwave OÜ SolarEdge’i brändijuhi Toomas Kibuse sõnul on SolarEdge’il mitmeid eeliseid. „Elamute traditsioonilistel PV-süsteemidel on sisseehitatud piirangud, näiteks toodab iga paneel ainult nii palju energiat, kui palju toodab kõige halvemate näitajatega paneel. Ainult ühe paneeli varju jäämine või määrdumine vähendab seega kogu paneelirea toodangut. Need paneelid peavad olema ka identsed, paigaldatud sama nurga all ja samas suunas. See raiskab katusepinda ja võib takistada tulevikus uuemate, võimsamate paneelide lisamist. Ehk põhimõtteliselt ei saa päikesepaneelidega kätte kogu energiat, mida võiks saada,“ selgitab Kibus.

Airwave on üks suuremaid kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete maaletoojaid ning hulgimüüjaid Baltimaades. Viimastel aastatel on sisenetud ka päikeseenergiaturule, olles eelmisest aastast Balti riikides ja Soomes päikeseenergiasüsteeme tootva brändi SolarEdge ainuesindaja.

Küll harva, aga siiski võib mõnikord juhtuda, et mõnel tehasest tulnud päikesepaneel on juba algselt defektne. Selgi juhul aitab paneelide jälgitavus probleemi kiirelt lahendada. „Visuaalselt ei pruugi midagi aru saada, aga päikesepaneelid koosnevad üldiselt kolmest ahelast – kui üks ahel on katki, ei ole paneeli töövõimsus kunagi maksimaalne. Sellisel juhul SolarEdge’i rakendus näeb seda anomaaliat, teavitab lõppklienti ja kohale läheb tehnik, kes vaatab olukorra üle ja vajadusel teavitab edasimüüjat vigasest tootest,“ selgitab Kibus.

Ta rõhutab, et kui võib-olla paari kuu jooksul ühe paneeli madalam tootlikkus nii suurt rolli ei mängi, siis näiteks 25 aasta jooksul saamata jääv tulu osutub juba kolossaalseks.

Nutirakendus mySolarEdge pakub lisaks paneelide jälgitavusele veel mitmeid kasulikke funktsioone. Näiteks aitab see silma peal hoida energiakasutusel, akutasemel ja elektrisõidukite laadimisel, kusjuures elektrisõiduki laadimise saab käivitada ja lõpetada distantsilt. Sisseehitatud arvestite ja kõrgtasemel reaalaja-energiaseire abil on võimalik oma energiatarbimine kavandada suurematele päikeseenergia tootmisperioodidele või energiatarbimise tipptundidevälisele ajale, mille tulemuseks on püsivalt väikesed elektriarved.

Samuti teeb rakendus süsteemist saadava info abil otsuse, millisel ajal piirata energiamüüki üldkasutatavasse elektrivõrku. Kui praegu suudab süsteem negatiivse elektrihinna ajal müügi välja lülitada, siis üsna pea saabuv uuendus annab võimaluse müüki ka lihtsalt piirata. See tähendab, et negatiivse elektrihinna ajal toodab süsteem vaid omatarbimiseks vajalikul hulgal elektrit. Samuti lisandub lähiajal rakendusse funktsioon, mis annab infot selle kohta, mis kell on rahaliselt mõistlik päikeseenergiaakut laadida ning mis hetkel tasub energiat võrku müüa.

Päikesepaneelide ohutus, teadlik paigaldus ja küberturvalisus