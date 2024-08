Konjunktuuriinstituudi juht: Michali ja Ligi süüdistused on ekslikud. Majanduskasv lükkub edasi

Jürgen Ligi ütles, et konjunktuuriinstituut ei peaks majandusest nii negatiivselt rääkima. „Ma tahaksin väga üle rõhutada, et konjunktuuriinstituudi asi ei ole majandust kogu aeg alla rääkida ja seejärel uurida, et kui alla ta läks. See on praegu niimoodi juhtunud, et on käidud riigikogus seda juttu ajamas. See paradigma muutus on täiesti totaalne. Ammugi ei ole konjunktuuriinstituudi asi poliitilist konjunktuuri kujundada ja siis uurida ja öelda, et vot nüüd on lahendus selles.“