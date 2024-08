Kriis ja kõhukorin ehk Kuidas force majeure’i aegu midagi hamba alla saada? Riik tuleb inimestele appi alles viimasel hetkel

Kriisi ajal katab riik kodanike toidulaua vaid kõige ekstreemsematel juhtudel ja sedagi üsna piiratud määral. Mis saab siis, kui ka riigi toidulaod on tühjad? See on lõpuni läbi analüüsimata, selgub põllumajandus- ja regionaalministeeriumi hinnangust.