Psühholoogilise abi kättesaadavus väheneb, sest perearsti saatekirjaga iga teenusepakkuja juurde enam ei saa

Eesti kliiniliste psühholoogide kutseliidu juhatuse liige Triinu Tänavsuu tõi esile, et praegu on kliinilise psühholoogi teenuse järjekorrad olnud kuni kuus kuud. Need võivad aga veelgi pikeneda, sest tervisekassal on lepingupartnereid vähe, ning kuna saatekirjaga saab edaspidi ainult lepingupartnerite juurde, suureneb psühholoogide töökoormus ja vastuvõtuaja saamine muutub keerulisemaks.