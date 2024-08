2021. aastal hukkus Kohtla-Järvel tööõnnetuse tagajärel Viru Keemia Grupis (VKG) töötanud lubjatehase operaator Dmitri Rilluka. Kuigi mehe pere on veendunud, et õnnetuse põhjustajaks oli tööandja, väidab viimane, et mees ignoreeris lihtsalt tööohutusnõudeid.