Leigo Järvemuusika tähistab 25. sünnipäeva uhke balletilavastusega

Üks libreto autoritest Tõnu Õnnepalu kirjutab lahti, millest seekordne lavastus on: „Idee jõudis minuni Teet Kaselt ja tema nii-öelda kutsus mind kampa ja kaasa mõtlema. Olin kirjutanud libreto tema balletile „Louis XIV - kuningas Päike“, nii et mingi koostöökogemus juba oli, mis ei tähendanud, et mul oleks olnud mingitki aimu, kuidas võiks välja näha libreto ühele tantsuetendusele, mis räägib imelisest ja hirmsast inimajust, kui parafraseerida poeeti (Viivi Luike).

Augustis etenduv balletilavastus-kontsert küsib, et mis see ikkagi on, mis paneb meie mõtte tööle? Kes meid tegelikult liigutab ja suunab? Mida õige kujutab endast see närtsinud lillkapsa sarnane ollus, kes on meie kuningaks ja valitsejaks. Mida kujutab endast aju? See ürgvõimas, ürgtark, ürgtundlik ja autonoomne masinavärk.

Loomulikult salvestab Danny Wolfers lugematute varjunimede all, kuid Legowelt on tema kõige kuulsam sellest ajast kui ta 2002. aastal oma looga „Disco Rout“ edetabelitesse jõudis.

Legowelt on Hollandi helilooja, muusik ja visuaalkunstnik, kelle elektrooniline muusika loob erinevaid alažanre. Pole kedagi teist nagu Legowelt. Tema tohutu muusikaline väljund hõlmab paljusid erinevaid maailmu – mõned reaalsed, mõned väljamõeldud – ning teeb seda ainulaadsel ja kütkestaval moel, mis hoiab kuulajad vaimustuses. Legowelt ammutab inspiratsiooni näiteks fantaasiafilmidest ja ulmekultuurist. Tema väljundit määratlevad analoogsed tekstuurid ja klassikalised väärtused, aga ka pidevalt rändlev heliline keel, mis liigub tehnost veidra house’i sügavusse ning on täis müstilisi metsatehnohelisid. Haruldase huumorimeelega produtsendi Legowelti toodang valmib tihedalt ja kiiresti, kuid säilitab alati kõrge kvaliteedi.

Laval on elektroonilise muusika legend Legowelt (Holland), kes on teinud lavastusele pea albumi täie muusikat. Tema kõrval astub üles The Horn Collective, koosseisus Allan Järve (trompet), Jason Hunter (trompet), Allan Kaljaste (altsaksofon), Keio Vutt (tenorsaksofon), Ingvar Leerimaa (basstromboon) ja Enri Remmelgas (tuuba). Tantsijatena astuvad üles Carlos Campo Vecino (Hispaania), Maria Solei Järvet, Anna Roberta (Eesti Rahvusballett), Aleksandra Kantola, Jevgeni Grib (Eesti Rahvusballett) ja Tähtvere Tantsukeskuse tantsijad.

Eks ma siis kirjutasin ja pakkusin välja mõned ideed ja mõtted. Paar korda saime ka kogu lavastusmeeskonnaga kokku ja ragistasime ajusid, need olid viljakad kohtumised. Ajule me ju harilikult ei mõtle ega peagi mõtlema, aju mõtleb. Aga ega ta endast ei mõtle. Või mis seal mõelda ongi? Aju imelisus ilmneb meile tegelikult alles siis, kui temaga midagi juhtub. Kui me äkki ei oska enam asju, mida me enda teada ei olegi kunagi „osanud“, vaid mis lihtsalt kuuluvad elamise juurde, nagu näiteks kõndimine. Või kasvõi seesama arvuti nuppude toksimine, mida ma teen seda vastust kirjutades. Ma ei mõtle, mida ma teen, kui mõtlema hakkan, lähen isegi segi.

Ühesõnaga, mul on niisugune kogemus oma elust, et ühel hetkel ma ei osanud enam seda kõike päris nii nagu olin osanud. See oli ühe trauma tagajärg, mis avaldus tükk aega hiljem. Kui sa korraga ei oska enam päris hästi kõndida, siis alles saad aru, kui keeruline ja imeline asi on kõndimine. Või üldse kõik see, mida me teeme ilma sellele üldse mõtlemata.

Me arvame, et mõtlemine on keeruline, ja eks ta muidugi olegi, aga mitte vähem müstiline pole see kõik, mida oma käte ja jalgadega teha oskame ja mida me mõtlemise abil kuidagi teha ei saa. Käed ja jalad teevad justkui „ise“, aga tegelikult on seal taga aju, teatud mõttes teadvus, kuhu koondub tegelikult kogu meie olemine siin maa peal, alates kõige lihtsamatest eluavaldustest kuni kõige peenema loominguni. See kõik on üks tervik ja eks ma selle oma üleelamise (suure viletsuse ja täieliku paranemise) kaudu siis püüdsingi seda imelise inimaju lugu jutustada.